Осло, 27 июня, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Норвегия не имеет «надежного плана» по выполнению своих задач в качества члена НАТО. В этом, как стало известно норвежскому изданию VG, президент США Дональд Трамп упрекнул премьер-министра страны Эрну Солберг в официальном письме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Норвегия — глаза и уши на северном фланге НАТО, страна предоставляет войска в возглавляемую Германией боевую группу в Литве и гостеприимно относится к 350 американским морским пехотинцам (американские войска находятся на норвежской базе Вэрнес с января 2017 года. Правительство Норвегии планирует удвоить число солдат США на своей территории в ближайшее время — прим. ИА REGNUM )… Однако Норвегия как единственный член НАТО, граничащий с Россией, не имеет надежного плана, как выполнить обязательства и потратить 2% своего валового внутреннего продукта на оборону», — указано в обращении Дональда Трампа.

Напомним, увеличение военного бюджета до 2% от собственного ВВП — одно из базовых требований Североатлантического альянса к странам-союзникам, которое необходимо выполнить до 2024 года. На саммите НАТО 2014 года страны блока подписали обязательства по оборонным расходам.

По информации Reuters, в 2018 году Норвегия планирует потратить на оборону 1,56% валового внутреннего продукта, в 2017 году цифра составила 1,62%. Вчера, 26 июня, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг сообщила, что страна стремится к достижению цели в 2% к 2024 году.

При личной встрече с Дональдом Трампом в январе 2018 года Эрна Солберг сообщила, что Норвегия занимает 2-е место в НАТО после США по объемам расходов на оборону на душу населения и планирует закупку военной техники, в том числе истребителей F-35 из США. В своем письме президент США назвал это «хорошими первыми шагами».

«В ходе предстоящего саммита… я ожидаю увидеть решительное подтверждение Норвегии своей готовности достижения целей, с которыми мы все согласились, подписав обязательства по оборонным расходам», — заключил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит Североатлантического альянса (НАТО) состоится 11−12 июля в Брюсселе.