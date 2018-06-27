Рамалла , 27 июня, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Принц Уильям прибыл в Рамаллу для первых в истории официальных переговоров представителя британской королевской семьи на палестинской территории, 27 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

В настоящий момент принц уже находится в президентском дворце, гда начались его переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках исторического визита на Ближний Восток принц Уильям ранее уже посетил Иорданию и Израиль.

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