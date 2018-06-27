Женева, Швейцария, 27 июня, 2018, 21:24 — ИА Регнум. В комитете Всемирной торговой организации по госзакупкам появился новый наблюдатель. Им стала Белоруссия. Соответствующее решение сегодня, 27 июня, приняли на заседании комитета в Женеве, передает «БелТа».

Wto.org Флаг ВТО

Республика первой получила такой статус прежде, чем присоединилась к ВТО, и имеет теперь право участвовать в дискуссиях на площадке комитета. Белоруссии было предоставлено право быть наблюдателем единогласно, в поддержку чего выступил ряд стран, среди которых США, Япония, Швейцария, Молдавия, страны ЕС и другие. Присоединение белорусской стороны к соглашению по госзакупкам начнётся после того, как стартует оформление членства страны в ВТО. Такая процедура установлена в ВТО.

Делегация от республики во главе с Артуром Карповичем уже успела провести двусторонние встречи с представителями секретариата ВТО и странами организации. Также делегация участвовала в семинаре на тему присоединения новых стран к соглашению ВТО по госзакупкам.

Напомним, что Белоруссия впервые подала заявку на вступление в ВТО еще в 1993 году. С тех пор сам Минск несколько раз менял свою позицию по поводу того, будет ли республика вступать в ВТО или нет. Несколько лет назад переговоры возобновились. И если предыдущие годы члены ВТО не воспринимали Белоруссию всерьёз, то в последние несколько лет Запад активно проявляет свой интерес к республике. По мнению многих экспертов, причина тому — борьба за влияние на постсоветском пространстве между ЕАЭС и ЕС. Уже сейчас представители организации призывает Минск «снижать зависимость от рынка одной страны» — от России.

Официальный Минск рассчитывает, что со вступлением в ВТО страна сможет увеличить экспорт своих товаров, повысить имидж страны для инвесторов и защитить торговые интересы через механизмы ВТО. В частности, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия страны Алексей Богданов полагает, что членство страны во Всемирной торговой организации станет дополнительной возможностью для разрешения споров по поставкам продовольствия в Россию. Но, как ранее передавало ИА REGNUM, на деле республика рискует стать новым рынком сбыта дешевых товаров из иных стран Всемирной торговой организации.

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В конце 2017 года постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу отмечал, что переговоры между Белоруссией и ВТО вступили в финальную стадию. По словам Маденоглу, число сторонников вступления республики в организацию увеличивается. Белорусские чиновники предполагают, что процесс вступления республики в ВТО может завершиться до середины 2020 года.