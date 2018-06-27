Ханты-Мансийск, 27 июня, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Регионы «тюменской матрёшки» объединяют усилия для сохранения популяции рыбы ценных пород. Сегодня, 27 июня, принято решение о создании совместной рабочей группы, с инициативой создания которой выступила губернатор Югры Наталья Комарова.

Admhmao.ru Югорский рыбзавод с 2011 года производит икру, инкубацию и выпускает в водные объекты ценные виды рыб

Необходимость создания такой рабочей группы назрела давно. Были все предпосылки. Наталья Комарова напомнила, что рыба ценных пород в водоёмах Обь-Иртышского рыбохозяйственного района находится под угрозой истребления не первый год. И благодаря межрегиональному соглашению Тюменской и Томской областей, Ямала и Югры в 2014 году был запрещён вылов муксуна в этих четырёх регионах. Были инициированы межрегиональные природоохранные мероприятия с акцентом на воспроизводство ценной рыбы. В итоге в 2017 году приказом Министерства сельского хозяйства РФ внесены изменения в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, которые запрещают вылов нельмы, муксуна и тайменя.

Admhmao.ru Югорский рыбзавод с 2011 года производит икру, инкубацию и выпускает в водные объекты ценные виды рыб

Пример восстановления популяции муксуна — АО «Югорский рыбоводный завод» в Ханты-Мансийске, построенный благодаря суммарным вложениям по межрегиональной программе «Сотрудничество» Югры, Ямала и Тюменской области. Миллиард рублей программных инвестиций помог создать единственный в Югре комплекс с полным циклом воспроизводства водных биологических ресурсов — от выращивания личинки до рыбопереработки. Это воочию могли увидеть во время экскурсии по заводу временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и его сопровождающие.

С 2014 года на Югорском рыбоводном заводе формируется собственное ремонтно-маточное стадо осетровых и сиговых видов рыб, выпущено более пятисот миллионов штук личинок сиговых. Тем временем во всём автономном округе рыбоводы выпустили порядка миллиарда штук личинок пеляди, муксуна и чира.

«Вместе с тем, по оценкам уполномоченных структур, численность рыб ценных пород у нас критическая для воспроизводства и сохранения. Поэтому повышение искусственного воспроизводства, прежде всего, муксуна и стерляди, остаётся главной задачей. Кроме того, в мае 2018 года Росрыболовство представило проект Стратегии искусственного воспроизводства до 2030 года, согласно которому предлагает увеличить в полтора раза выпуск молоди, 40% из которой должны быть рыбы ценных пород. В числе задач — модернизация действующих рыборазводных заводов, строительство новых современных производственных мощностей. Мы считаем, что экспертное мнение специалистов трёх наших регионов должно быть услышано. Мы отвечаем за один рыбохозяйственный Западно-Сибирский бассейн. Именно поэтому важно и невозможно в одну упряжку выполнить эту работу. Она требует объединения усилий. И опыт многолетнего сотрудничества у Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры имеется», — пояснила необходимость создания рабочей группы Наталья Комарова.

Admhmao.ru Наталья Комарова и Александр Моор обсудили сотрудничество в сфере воспроизводства водных биоресурсов в Югре, ЯНАО и Тюменской области

К сожалению, не изжито браконьерство и нечистоплотная торговля «царской» рыбой и икрой. По данным Роспотребнадзора ХМАО, масштабная проверка в мае 2018 года в югорских магазинах выявила в некоторых местах отсутствие документов на реализуемую рыбу ценных пород. Тринадцати предпринимателям в итоге вообще запретили продавать рыбу. Из оборота изъяли почти 100 килограммов незаконной продукции. Что касается икры, то Наталья Комарова предлагает запретить реализацию этого ценного продукта предприятиям, которые не занимаются воспроизводством рыбы.

В правительство РФ, по словам главы ХМАО, поступил уже ряд предложений из Югры. Есть что предложить для улучшения ситуации в рыбной отрасли специалистам Тюменской области и Ямала.

Admhmao.ru Наталья Комарова и Александр Моор обсудили сотрудничество в сфере воспроизводства водных биоресурсов в Югре, ЯНАО и Тюменской области

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор, в свою очередь, подчеркнул, что реализуя программу «Сотрудничество» три региона сообща решают стратегические задачи. И могут не только прилагать усилия по спасению и увеличения числа осетровых и сиговых рыб. В Тюменской области накоплен опыт по восстановлению ущерба, нанесённого недропользователями. Выделяются, к примеру, субсидии предпринимателям и предприятиям, занимающимся воспроизводством рыбы и рыбопосадочных материалов. Достижения Тюменской области в данном направлении очевидны: в 2017 году вылов рыбы составил на 19% более, чем в 2016 году.

«Нужно сделать всё возможное, чтобы популяция муксуна восстановилась, достигла рекордного вылова этой ценной рыбы, которые были в 1981 году по 1,4 тонн в год», — считает врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Врио губернатора Тюменской области подчеркнул, что предложения югорских коллег он полностью поддерживает, и подтвердил назревшую необходимость в объединении усилий в спасении видов «царской» рыбы ценных пород.