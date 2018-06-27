Астана, 27 июня, 2018, 17:37 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2018 года объем кредитов, выданных банками второго уровня Казахстана, составил 4,7 трлн тенге ($13,8 млрд), что на 24% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 27 июня сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на ассоциацию финансистов Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

По состоянию на 1 июня 2018 года общий объем ссудного портфеля банков составил 13,4 трлн тенге ($39,34 млрд), что на 1,4% меньше, чем в начале 2018 года. В ассоциации финансистов считают, что снижение Нацбанком базовой ставки до 9% произведет ограниченный положительный эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года доля просроченных кредитов в банковской системе Казахстана увеличилась с 14,6% до 15,3%.