Оренбург, 27 июня, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 27 июня, бушевал сильный ветер, гремел гром и шёл мощный дождь. Когда ненастье отступило, в мэрии под занавес рабочего дня прошло оперативное совещание. Причиной стали разрушительные последствия, оставленные в городе после того, как ветер стих и прекратились осадки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбурга, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

В городе зафиксировано несколько десятков поваленных деревьев. Соцсети оперативно отреагировали на изменение погодных условий. В пабликах опубликованы фотографии автомобилей, которые оказались под сломанными деревьями. Пользователи также сообщали, что муниципальная ливнёвка не справлялась с потоками воды.

В трёх случаях, по данным мэрии, произошёл обрыв линии электропередачи. Погасло четыре светофора, сейчас в этих местах движение регулируют экипажи ДПС. На школе № 47 сильным порывом ветра оторвало часть кровли. На территориях шести детских дошкольных учреждений и трёх школ повалены деревья.

По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия в области сохранятся и 28 июня. В регионе ожидается гроза при сохранении жары — до 34 градусов по Цельсию выше ноля.