Хартум, 27 июня, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Правительство и повстанцы Южного Судана заключили соглашение о постоянном прекращении огня по итогам переговоров в Хартуме, 27 июня передает агентство Associated Press.

Andy Перемирие

Полное прекращение огня должно вступить в силу через 72 часа. Соглашение также предполагает открытие гуманитарных коридоров, освобождение заключенных и отвод войск.

Напомним, война в Южном Судане продолжается фактически с момента обретения страной независимости от Судана в 2011 году. Сторонами гражданской войны являются правительственные войска президента Сальвы Киира и повстанцы бывшего вице-президента Риека Мачара.

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