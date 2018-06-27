Тамбов, 27 июня, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 27 июня, начался трехдневный практический семинар «Проектная платформа». Его организатором является Минпромторг России при участии областного управления по развитию промышленности и предпринимательства. Площадкой для федерального мероприятия стал офис делового пространства «Геометрия бизнеса», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Проектная платформа

В семинаре принимают участие представители 20 регионов, аналитического центра при правительстве России, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, ФБУ «Российское технологическое агентство», ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», ООО «ИБС Экспертиза».

Открывая мероприятие, директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Сергей Безруков отметил, что «общение министерства с регионами на одной площадке — это новый формат, который приносит положительный результат». По его словам, в регионах «есть интересный опыт в сфере промышленной политики».

"Как, к примеру, в Тамбовской области, которая по темпам промышленного роста — в числе лучших по России. Такое движение «от регионов к центру» позволяет тиражировать эффективный опыт проектной работы. Целью нашего мероприятия является формирование единой проектной культуры, обучение региональных проектных команд и интеграция проектов федерального уровня с деятельностью субъектов», — сказал Сергей Безруков.

Было также отмечено, что руководители региональных структур, курирующие сферы промышленности и торговли, разработают и защитят в ходе семинара собственные проекты. Консультировать их будут специалисты Министерства промышленности и торговли России.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин напомнил, что в прошлом году во время визита в регион министра промышленности и торговли Дениса Мантурова было подписано дополнительное соглашение о взаимодействии.

«Но мы активно сотрудничаем уже не первый год. В результате нам удалось обеспечить дополнительными заказами предприятия военно-промышленного комплекса, войти в некоторые федеральные программы и привлечь 3 млрд рублей на развитие наших предприятий разных отраслей. Регион имеет хорошую динамику роста промышленности и высокий потенциал. Сегодня мы вместе с министерством работаем над созданием трех индустриальных парков. Здесь на практике используются методики проектного управления, синхронизируются федеральная и региональная повестки», — сообщил Александр Никитин.

Глава региона акцентировал внимание на том, что данный семинар — первое федеральное мероприятие по проектному управлению, которое проводится в рамках исполнения нового майского указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития страны. И поблагодарил за то, что в качестве площадки проведения выбрана Тамбовщина.

Отметим, что на третий день семинара региональные участники проведут защиту проектов для своих регионов, созданных под руководством экспертов. Такая стажировка особенно актуальна с учётом того, что сегодня в регионах формируются команды для проектного управления экономикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из ведущих отраслей тамбовской экономики является промышленное производство, которое обеспечивает 85% экспорта региона. Прошлый год стал рекордным в этом секторе: общий темп роста промышленного производства превысил 10%, а в пищевой промышленности — 25%. Объем промышленного производства превысил 177 млрд рублей, с ростом почти 16%.

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