Рим, 27 июня, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Италии Карло Календа объявил о начале процесса создания нового движения — Демократического фронта, сообщает Il Giornale в среду, 27 июня.

UK in Italy Карло Календа

Новое движение должно будет объединить всех сторонников «европеизма и инноваций» и всех противников нынешнего правительства, которое Календа обвиняет в избыточном и ошибочном стремлении к суверенности.

На недавних местных выборах Демократическая партия Италии потерпела еще более сокрушительное поражение, чем на национальных выборах в марте 2018 года: рейтинг бывшей правящей партии опустился ниже 10%.

В свою очередь, те политические силы, которых Календа обвиняет в ошибочной установке на закрытую политику, то есть «Лига» и «Движение 5 звезд», выигравшие национальные выборы и сформировавшие коалиционное правительство, продолжают наращивать свой рейтинг: сейчас он составляет около 60%.

Демократам и сторонникам европеизма нужно объединение и переформатирование, полагает Календа: на смену партии, растерявшей доверие избирателей, должен прийти фронт, который объединит под своими знаменами всех сторонников Европы и противников Сальвини.