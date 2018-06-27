Москва, 27 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном

В начале встречи российский лидер констатировал, что российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне и не в самой лучше форме.

«И я уже об этом неоднократно публично говорил, повторю и на встрече с вами. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах», — сказал Путин.

Он отметил, что приезд Болтона в Москву вселяет в российские власти надежду на то, что двум странам удастся сделать первые шаги навстречу друг другу и в итоге восстановить полноформатные отношения между Россией и США.

«Россия никогда не стремилась к конфронтации», — подчеркнул Путин.

Болтон в свою очередь поблагодарил Путина за теплый прием и также выразил надежду на улучшение российско-американских отношений.