Ереван, 27 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Армянская пресса весь сегодняшний день пытается выяснить, подал ли мэр Еревана Тарон Маркарян в отставку. Подозрения на этот счет возникли вчера, 26 июня, когда вместо Маркаряна заседание совета старейшин Еревана провел его заместитель Камо Ареян, который объяснил отсутствие мэра болезнью.

yerevan.am Тарон Маркарян

Подозрения начали подтверждаться после заявления руководителя фракции «Елк» совета старейшин Еревана Давид Хажакян, который в интервью azatutyun. am сказал, что Маркарян написал заявление об отставке.

«Согласно моей информации, мэр написал заявление ещё несколько дней назад, однако оно официально не публикуется, так как пока не ясно, как состоятся выборы мэра».

Как пояснил Хажакян, не публикуя уже написанное заявление, Маркарян хочет показать властям, что не собирается идти на конфронтацию и согласен на любое решение. По мнению руководителя фракции «Елк», публикация заявления об отставке не зависит от Тарона Маркаряна.

«Я думаю должны быть обсуждения и решение о том, какое будет правление после отставки, или будут ли проведены внеочередные выборы? Когда эти вопросы прояснятся, тогда заявление об отставке будет опубликовано».

В то же время начальник пресс-службы мэрии Еревана опроверг информацию об отставке, заявив, что Маркарян сегодня встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга Анной Митяниной. Однако на сайте мэрии Еревана опубликована информация о всех встречах Митяниной, в числе которых нет встречи с Маркаряном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях интернет-СМИ распространили видеоматериал, рассказывающий о принадлежащих семье мэра многомиллионном имуществе и бизнесе.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием. На данный момент большинство в совете старейшин принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении. В совете заседают также блок «Елк» (в блоке состоит партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна), а также «Страна абрикосов» Заруи Постанджян.