Севастополь, 27 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Закон о гербе и флаге Севастополя необходимо принимать по итогам соответствующего городского референдума. Такое мнение 27 июня журналистам высказал глава комиссии по законодательству и государственному строительству местного Заксобрания Виктор Посметный.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Есть определённая процедура, прописанная в законодательстве, и предполагающая широкие обсуждения и, наконец, референдум… Ещё при губернаторе Меняйло мной был разработан законопроект о царском гербе, были широкие дискуссии, круглые столы с участием геральдистов. Но многие не восприняли царский герб, поэтому вопрос сняли с повестки дня, а законопроект отозвали. Так что закона о гербе пока нет», — уточнил парламентарий.

Он также выразил уверенность в том, что в этой дискуссии должны участвовать не только севастопольцы, но и остальные граждане РФ, поскольку Севастополь — особый город.

Напомним, в мае 2018 года губернатор Дмитрий Овсянников инициировал принятие местного закона о флаге и гербе Севастополя, предлагая ко Дню города, который отмечался 14 июня, утвердить советский вариант. Однако по ряду причин документ до сих пор не принят.