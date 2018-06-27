Лондон, 27 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Лондон решил дать Киеву пять млн фунтов на противодействие «российской дезинформации», сообщает 27 июня официальный сайт МИД Британии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

При этом уточняется, что глава британского МИД Борис Джонсон утвердил проект выделения Украине 35 млн фунтов, так как считает, что это необходимо для защиты европейских ценностей, а также безопасности и процветания Европы.

«Мы поступаем так потому, что это необходимо для будущего процветания и безопасности Украины, а также для сохранения наших европейских ценностей, нашей безопасности и нашего процветания», — заявил Борис Джонсон.

Кроме того, известный своими экстравагантными выходками Джонсон сообщил о готовности Британии помочь Украине в реформах и в борьбе с коррупцией.

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