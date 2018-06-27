Москва, 27 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Бывшего заместителя мэра города Каспийска Вадима Ханвердиева отправили под домашний арест. Такое решение сегодня, 27 июня, принял Басманный суд Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Это уже пятый фигурант громкого уголовного дела о мошенничестве, участниками которого являются высокопоставленные дагестанские чиновники. Под домашним арестом Ханвердиев пробудет до конца июня, пишет ТАСС.

Напомним, под подозрение в мошенничестве при реализации государственных программ и хищении более 100 млн рублей попали премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов. 5 февраля их арестовали и переправили в Москву, где ведется следствие по уголовному делу.