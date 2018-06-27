Феодосия, Крым, 27 июня, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Работникам Феодосийского морского торгового порта не стоит опасаться сокращений — ни один человек не будет уволен. Об этом 27 июня заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время выездного заседания рабочей группы Совмина РК в Феодосии, говоря о дальнейших перспективах порта в условиях санкций.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Естественно, это сказалось на его загрузке иностранными судами. Но никакого сокращения на 20% не будет, наоборот, надо повышать эффективность, чтобы достичь самоокупаемости. В программе по развитию портов обозначены перспективы по использованию мощностей вашего порта», — заверил Аксёнов.

Глава региона также анонсировал скорую смену руководства порта.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года ФАС оштрафовала почти на 800 тысяч рублей унитарное предприятие «Крымские морские порты», в которое входят Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, за расчёт стоимости швартовых операций по украинским тарифам.