Тамбов, 27 июня, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В Тамбове девятилетний ребенок попал под поезд. С тяжелыми травмами мальчик был госпитализирован. Сейчас СУ СК РФ по Тамбовской области начало доследственную проверку, сообщила 27 июня пресс-служба ведомства.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Человек на путях. Перед катастрофой

Трагедия произошла днем 26 июня около улицы Стрелецкой. Поезд вез по подъездным путям продукцию от производителя на станцию Тамбов-1. В результате аварии ребенок попал в больницу с тяжелой травмой ноги. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Сейчас следователи пытаются разобраться, кто виноват и есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

«К настоящему времени уже завершен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и машинист тепловоза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в 2016 году в Тамбовской области пассажирский поезд № 380 «Москва — Камышин» насмерть сбил 41-летнего мужчину. Авария произошла на перегоне «Тамбов — Бокино».