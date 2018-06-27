Киев, 27 июня, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Переговоры резидента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не были результативными. Об этом 27 июня заявил внефракционный депутат Олег Петренко.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Воинственные планы

«Понимаем, что никакой результативности от этого разговора не было. В очередной раз поговорили», — сказал Петренко.

По его словам, саммит Украина-НАТО, который пройдет в июле, не решит вопрос завершения войны на Донбассе и ввода в регион миротворческого контингента.

«Тем более, что не от НАТО зависит эта история, а наоборот. Даже если в ООН примут компромиссное решение о миротворцах, то представителей стран-членов НАТО не будет среди этих миротворцев. Россия заблокирует это решение на 100%», — добавил Петренко.

Он считает, что в Донбасс нельзя вводить миротворцев.

«Почему я не вижу перспектив ни в одной миротворческой миссии? Я не вижу практической возможности её реализовать. Речь не идёт о том, чтобы стать с автоматами между двумя африканскими племенами. Ведь война идёт между двумя чрезвычайно мощными армиями — между украинскими вооруженными силами и так называемыми 1-м и 2-м корпусами Л/ДНР, сформированными Российской Федерацией. В истории человечества ещё не было опыта прекращения войны такого формата», — пояснил Петренко.

Он также призвал Киев больше рассчитывать на войска, а не на дипломатов в вопросе возврата украинских территорий.

«Нет исключительно дипломатического пути возвращения украинских территорий. Его нет. Есть путь военно-дипломатический», — подчеркнул Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня генеральный секретарь НАТО Столтенберг во время телефонных переговоров пригласил президента Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств.

Как информировала пресс-служба главы украинского государства, Порошенко сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.

«Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс. полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция. В свою очередь Кремль выступает, чтобы полномочия миротворцев сводились только к охране наблюдателей ОБСЕ. При этом Киев хочет, чтобы миротворцы были наделены полноценным миротворческим форматом, с правом разоружить войска ДНР и ЛНР.