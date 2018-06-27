Ставрополь, 27 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Аномальная для июня 40-градусная жара захватила ряд регионов Юга России и Северного Кавказа. В некоторых субъектах 26 июня были превышены абсолютные максимумы, пишет Gismeteo.Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

До +39,6 поднималась температура в Калмыкии, на севере Астраханской области и в центральных районах Волгоградской области. В Волгограде установлен новый температурный рекорд +37,9 градуса. Предыдущий — на 0,8 градуса меньше — был зафиксирован в 2010 году. Обновлены рекорды в Краснодаре — +36,5, Ставрополе — +34,3.

Прогнозы синоптиков неутешительны — в ближайшие два-три дня жителям юга придется держаться — ослабления жары не предвидится. Более того, обновление температурных максимумов, по уверению метеорологов, продолжится.

МЧС объявило штормовые предупреждения по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам с 26 по 29 июня. До +40 ожидается в ряде районов Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей и Краснодарском крае, за исключением Черноморского побережья.

Будет также жарко в северных и центральных районах Чечни, степных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. До +43 ожидается в Калмыкии. Как напомнили в Gismeteo, в этой республике в 2010 году зафиксирован абсолютный максимум температуры в России — +45,4.

Ослабления жары, по прогнозам, следует ждать в первых числах июля, когда южные регионы пересечет связанный с циклоном атмосферный фронт с северо-запада. Он несколько остудит воздух и освежит дождями.