Владимир, 27 июня, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Четвертым кандидатом на пост губернатора Владимирской области стал представитель партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев, сообщила пресс-служба комиссии. Он подал документы в избирком 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Александр Леонтьев родился в 1959 году. Сейчас он живет в деревне Пенкино Камешковского района. Он работает гендиректором ООО «Каскад» и является депутатом Совета народных депутатов Камешковского района.

Напомним, ранее в избирком документы предоставили кандидат от «Единой России» Светлана Орлова, которая является действующим губернатором, представитель ЛДПР Владимир Сипягин, кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов.

Также о намерении выдвинуть кандидата заявили КПРФ (представлять партию хочет журналист Максим Шевченко), партия «Родина» и «Справедливая Россия». Всем кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр. При этом достаточное количество депутатов на местах есть только у партии «Единая Россия».

Выборы губернатора Владимирской области пройдут 9 сентября 2018 года.