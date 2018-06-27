Владимир, 27 июня, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Владимирской области от Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов подал документы в избирком. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба избиркома. Он стал третьим претендентом на пост главы области.

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«Документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области представил кандидат Иван Павлович Алтухов, выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия Коммунистическая партия социальной справедливости», — говорится в сообщении.

Иван Алтухов родился в 1974 году во Владимире. Сейчас он работает председателем общественной организации «Добрая воля».

Напомним, ранее документы в избирком подали действующий глава области Светлана Орлова, которая баллотируется от партии «Единая Росси» и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Теперь кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр.

О выдвижении кандидата также заявила КПРФ, которую представит журналист Максим Шевченко.