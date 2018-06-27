Якутск, 27 июня, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Официальным лозунгом Международных интеллектуальных игр (МИИ) стали слова «Let's do science, let’s make friends», что в переводе означает «Давайте заниматься наукой, давайте заводить друзей». Официальным языком игр будет английский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ключевым мероприятием МИИ станет школьная конференция-конкурс. Устные доклады, защита проектов, выступления экспертов будут проходить только на английском языке.

Свои научно-исследовательские работы представят 87 учащихся разных стран мира и регионов России. Согласно положению конкурса, командный результат конкурса будет учтён при подсчете баллов на получение Большого кубка МИИ.

Всего за время игр будет проведено 5 конкурсных, 4 внеконкурсных и 2 сопутствующих мероприятия. На сегодня своё участие подтвердили более 60-школ из 30 улусов Якутии и около 20 школ города Якутска. Всего примут участие около 500 учащихся из республики Саха (Якутия). Также подтверждено участие общеобразовательных организаций из 19 стран мира, в том числе из Аргентины, Италии, Швеции, Сингапура, Тайваня, Турции, ОАЭ.