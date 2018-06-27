Оренбург, 27 июня, 2018, 16:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области складывается тревожная ситуация с проведением ВИЧ-диагностики. Активисты движения «Пациентский контроль» заявили о дефиците реактивов для исследования иммунного статуса.

Медицинская лаборатория

В соцсети опубликовано фото объявления в Гайской больнице, где медики сообщают, что «анализы на иммунный статус не делают по причине лаборатории Центра СПИД». Стоит отметить, что ранее пациенты жаловались и на отказ в проведении исследования иммунной нагрузки.

В больнице Гая заявили, что анализы не будут делать до 1 августа 2018 года, но и после этой даты поступление реактивов в медучреждение под большим вопросом. Между тем оренбуржцы отмечают, что перебои с поставками реактивов происходят давно. Раньше у пациентов, находившихся на курсе терапии, анализы брали дважды в год, несколько лет назад стали обходиться однократным анализом, а сейчас нет возможности сдать анализ даже раз в год.

Медики в свою очередь заявили, что исследования не проводятся с начала апреля 2018 года, а периодичность сдачи анализов, указанная в Клинических рекомендациях Минздрава РФ, носит лишь рекомендательный характер. Руководство Оренбургской областной инфекционной больницы сообщило, что в настоящее время Министерство здравоохранения РФ рассматривает проект новой редакции стандартов обследования ВИЧ-инфицированных, предусматривающий уменьшение кратности обследований в год.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Оренбуржья, за пять месяцев текущего года в области обследовано на ВИЧ 158 429 человек, что составило 36,1% от плана, а диагностические тест-системы для обследования населения имеются в достаточном количестве. Антиретровирусную терапию получают 9 847 человек (60,1% от числа подлежащих наблюдению) при целевом показателе 44%. В процессе лечения осуществляется контроль за эффективностью и безопасностью антиретровирусной терапии. С этой целью проводится комплексное обследование, в том числе по назначению врача выполняются исследования на определение вирусной нагрузки и иммунного статуса. Дорогостоящие реагенты приобретаются за счет средств федерального бюджета. В настоящее время проведены аукционы по закупке тест-систем для лабораторных исследований пациентов с положительным ВИЧ статусом. В июле 2018 года ожидается поставка.