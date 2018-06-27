Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Второй фигурант уголовного дела о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга признан виновным и приговорен к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщила сегодня, 27 июня, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Казанский собор в Петербурге

Напомним, 25 июня был вынесен первый приговор по этому делу. Выходец из Дагестана Шамиль Омаргаджиев был осужден за незаконное хранение оружия и боеприпасов и несообщение о преступлении на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей.

Сегодня Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении выходца из Ингушетии Алисхана Эсмурзиева, признанного виновным в совершении точно таких же преступлений, как и Омаргаджиев.

Как установили следствие и суд, Эсмурзиев был в курсе того, что местный житель Евгений Ефимов готовится совершить самоподрыв в Казанском соборе, а для этого изготавливает взрывчатое вещество в арендованном гараже. О причастности Ефимова к подготовке теракта подсудимый Эсмурзиев в правоохранительные органы не сообщил, чем совершил преступление.

8 ноября 2017 года Ефимов получил одобрение плана теракта в Казанском соборе от неустановленного лица, о чем сообщил Омаргаджиеву, Эсмурзиеву и еще одному сообщнику.

Дело в отношении Эсмурзиева слушалось в особом порядке, что свидетельствует о признании подсудимым своей вины и готовности сотрудничать со следствием. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении со штрафом в 50 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении третьего фигуранта дела, выходца из Таджикистана Фируза Калавурова, в настоящее время слушается в Смольнинском районном суде Петербурга.

«После оглашения обвинительного заключения Калавуров заявил, что вину не признаёт. Дело слушается о общем порядке», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в декабре 2017 года сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 15 декабря 2017 года под стражу был заключен петербуржец Евгений Ефимов, который признался, что изготавливал взрывчатое вещество. По словам молодого человека, это делалось для того, чтобы в воскресенье, 17 декабря, устроить взрыв в Казанском соборе Петербурга.

16 декабря 2017 года был арестован второй подозреваемый. Как считает следствие, с ноября 2017 года Антон Кобецпомогал потенциальному террористу в разведке местности и давал советы по совершению теракта. Затем были арестованы трое лиц, знавших о преступных планах.

Как сообщалось, выйти на след террористов ФСБ помогли американские спецслужбы.