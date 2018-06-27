Ярославль, 27 июня, 2018, 16:27 — ИА Регнум. 27 июня 2018 года в Переславле-Залесском Ярославской области состоялось заседание городской думы, на котором депутаты приняли решение о досрочном сложении своих полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Переславской думы

29 июня 2018 года вступает в силу закон об объединении трех сельских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с городом Переславлем-Залесским в единый городской округ. Количество избирателей в едином округе увеличивается больше чем на 50%, что является основанием для досрочного сложения полномочий депутатами городской думы Переславля.

Перед принятием решения депутат Владимир Шестернев предложил обратиться в Ярославскую областную думу, чтобы на время переходного периода, до выборов депутатов думы объединенного городского округа, был назначен полномочный представитель из числа депутатов областной думы для осуществления контроля и взаимодействия с исполнительной властью Переславля-Залесского.

Однако это предложение не было поддержано депутатами. Председатель думы Сергей Корниенко заявил, что лучший контроль за исполнительной властью — это гражданское общество. Переславские депутаты предположили, что и другие районы области пойдут по их пути.

Хорошо, что мы уходим от громоздкой, устаревшей структуры органов местного самоуправления, прописанной в 131-ФЗ. Наш Переславский край, скорее всего, станет пилотным проектом для Ярославской области. Вполне возможно, что по этому пути пойдут и другие муниципальные образования нашего региона. Надо, чтобы Ярославская областная Дума и комитет по законодательству озаботились и внесли законодательную инициативу о внесении изменений в 131-ФЗ в Государственную Думу Российской Федерации — нужно детально проработать вопросы переходного периода после вступления в силу закона об объединении. Нельзя пускать все на самотек, — сказал глава фракции КПРФ в переславской думе Александр Дыма.

Решение о сложении своих полномочий депутаты городской думы Переславля-Залесского приняли большинством голосов.

Также большинством голосов было принято решение о досрочном сложении полномочий главой городского округа Владимиром Волковым. Временно исполнять обязанности главы Переславля, согласно решению думы, будет заместитель Владимира Волкова Виталий Леженко. Это чисто технический момент. Скорее всего, в ближайшее время Владимир Волков займёт пост заместителя главы и затем, в соответствии с уставом города, станет исполняющим обязанности главы городского округа. На внеочередном заседании городской думы на прошлой неделе депутаты приняли решение об изменении структуры администрации и введении должности ещё одного заместителя главы.

Присутствовавший на этом заседании Переславский межрайонный прокурор Андрей Фольц пояснил, что главы города и района сложат свои полномочия и займут должности заместителей, чтобы продолжить исполнять бюджет.

После вступления в силу закона об объединении Переславля и сельских поселений, входящих в состав Переславского района, будут назначены выборы в объединенную Думу. Эти выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. После этого будет объявлен конкурс на должность главы объединенного городского округа Переславль-Залесский.