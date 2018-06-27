Дамаск, 27 июня, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В провинции Ракка продолжаются репрессивные действия Сирийских демократических сил в отношении арабского населения. Градус недовольства действиями курдской администрации, которую поддерживает США, растет.

jan Sefti Курдские военизированные формирования «Пешмерга» («идущие на смерть»)

23 июня СДС ввели комендантский час в Ракке под видом борьбы со «спящими ячейками» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако есть все основания полагать, что ужесточение режима предназначено для установления более плотного контроля над территорией в связи с постоянными протестами арабского населения против действий курдских вооруженных формирований.

В основном недовольство арабов связано с принудительной мобилизацией в ряды Сирийских демократических сил.

В поселке Яаруб, который находится в северной части провинции Ракка, местные жители вывесили на улицах портреты Башара Асада и флаги Сирийской Арабской Республики.

Населенный пункт был тут же блокирован силами курдской полиции безопасности «Асаиш». Портреты и флаги были сорваны. Задержаны несколько человек из местных жителей. На улицах Яаруба — патрули из курдских полицейских, населению запрещено покидать свои дома.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что курдская полиция безопасности «Асаиш» 23 июня блокировала штаб арабской группировки «Ливаа Тувар аль-Ракка» в городе Ракка. Осада до сих пор не снята.