Москва, 27 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сегодня, 27 июня, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-порталов.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

По данным сервиса, сбой произошел в 15:00 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб на некорректную работу сервиса поступило от пользователей в Италии и на Украине, а также из Германии, Австралии и Финляндии. Сбои в работе Telegram наблюдались и в других странах.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в сети интернет появился новый троянский вирус, способный контролировать мобильные устройства через мессенджер Telegram.

Новый вирус может перехватывать сообщения, а также может отправлять их от лица владельца. Вирус способен также скачивать контакты, совершать вызовы, записывать аудио, использовать геолокацию, делать скриншоты и менять настройки устройства.

Напомним, что на территории России мессенджер Telegram запрещен к использованию, так как администрация сервиса отказалась сотрудничать с российскими спецслужбами в сфере антитеррористической борьбы.