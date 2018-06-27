Калуга, 27 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги 27 июня собрались на заключительное заседание перед летним перерывом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента, глава городского самоуправления Александр Иванов вручил грамоты и благодарственные письма членам Молодёжной палаты. Он поблагодарил членов палаты за активную работу и неравнодушное отношение к родному городу.

Пресс-служба Городской думы Калуги Вручение грамот и благодарственных писем членам Молодёжной палаты

На заседании депутаты внесли поправки в бюджет Калуги. 14 млн рублей выделяется для оснащения инвентарём и оборудованием нового детского сада на 280 мест в районе деревни Чижовка и обеспечение начала функционирования новых групп. 11 млн 145 тыс. рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству сквера «Содружество», 470 тыс. рублей — на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства. 1,3 млн рублей будет выделено на озеленение города. 4,5 млн рублей выделяется на проведение проектных и изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории Яченского водохранилища». На 677 тыс. рублей увеличивается финансирование муниципальной программы «Гражданская инициатива».

Также были внесены изменения в структуру городской управы. Ранее у городского головы было шесть заместителей, в новой структуре исключается должность заместителя городского головы, курирующего управления социальной сферы. Управления социального блока будут подчинены заместителю городского головы — начальнику управления делами городского головы. Управление по работе с населением на территориях будет подчиняться заместителю городского головы — начальнику управления городского хозяйства. Таким образом, в структуре городской управы останется пять заместителей городского головы.

Депутаты приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны водопроводные и канализационные сети, ряд газопроводов высокого и низкого давления, нежилое помещение, расположенное по адресу: Сиреневый бульвар, дом 2, артезианская скважина в деревне Животинки и церковь «Георгия на поляне», расположенная в деревне Галкино.

На заседании было принято решение создать в Городской думе комиссию по транспорту. Комиссия будет осуществлять депутатский контроль за деятельностью органов местного самоуправления в сфере организации работы пассажирского транспорта, а также оказывать содействие в развитии сферы транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения. Председателем комиссии был избран Евгений Каменарович.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям и присвоены наименования вновь образованным улицам. В рамках часа контроля был заслушан отчёт о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году в рамках программы предусмотрено благоустройство 55 дворовых территорий и обустройство сквера «Содружество». По всем объектам подготовлена проектно-сметная документация, начались работы в 15 дворах, по пяти дворам проведены торги и определён подрядчик.

Контракты на ремонт и благоустройство остальных дворов планируется заключить до 9 июля 2018 года. На выполнение работ подрядчикам отводится 45 дней. Итоги торгов по скверу «Содружество» будут подведены 30 июля 2018 года. В настоящее время на территории сквера ведутся подготовительные работы — расчистка территории.

Депутат Александр Одиночников поднял вопрос о сроках выполнения работ по установке детских площадок. Как сообщил первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, в настоящее время ведутся работы по установке 17 детских площадок из 55, по остальным объектам проходят конкурсные процедуры. Завершить работы планируется в сентябре — первой половине октября. Депутат Юрий Титков рекомендовал комплексно подходить к благоустройству дворовых территорий и в случае необходимости параллельно со строительными работами проводить опиловку старых деревьев.

В рамках заседания была рассмотрена информация о реконструкции здания Калужского театра кукол и сквера 50-летия ВЛКСМ. Работы по реконструкции нового здания театра кукол планируется завершить ко Дню города, в сентябре, после оснащения необходимым оборудованием, театр распахнёт свои двери для зрителей.

«Решение вопроса с новым зданием для кукольного театра растянулось почти на двадцать лет, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Отрадно, что городским властям, наконец, удалось решить эту проблему, работы выполнены на высоком уровне, уверен, что новое здание театра кукол порадует маленьких калужан и их родителей».

Работы по реконструкции сквера 50-летия ВЛКСМ планируется завершить к 15 августа 2018 года. Проект реконструкции предусматривает восстановление бетонной плиты, гидроизоляцию фундамента, проведение дренажных работ, установку новых опор, замену облицовки и реставрацию орденов.

«29 октября будет отмечаться столетие ВЛКСМ, обновленный сквер станет хорошим подарком для ветеранов комсомола», — подчеркнул Александр Иванов.

Также был заслушан отчёт о ходе ремонта детских садов за счёт средств, выделенных по предложению депутатов Городской думы. В 2016 и 2017 годах на эти цели выделялось по 20 млн рублей, в 2018 году на ремонт детских садов по предложению фракции партии «Единая Россия» было выделено 25 млн рублей. За счёт этих средств планируется отремонтировать восемь детских садов и обустроить детский технопарк в центре дополнительного образования «Галактика».

В дошкольных учреждениях будут проведены работы по ремонту кровли, фасада, веранд, лестничных пролётов, инженерных коммуникаций и внутренних помещений, запланировано также асфальтирование и благоустройство территории. Наибольший объём работ будет проведён в детском саде №88 — на сумму 3,4 млн рублей и детском саде «Непоседы» — на сумму 4,5 млн рублей. 5 млн рублей будет направлено на обустройство детского технопарка. Работы планируется завершить к сентябрю 2018 года.

Глава городского самоуправления Александр Иванов подвёл итоги работы Городской думы в первом полугодии.

«Сегодня Городская дума провела заключительное 14-е заседание в первом полугодии, по сложившейся традиции в работе Думы объявляется летний перерыв, но все депутаты продолжат работу в своих избирательных округах, совместно с жителями и ТОСами они будут осуществлять контроль за работами по благоустройству и принимать участие в подготовке к празднованию Дня города, — сообщил Александр Иванов. — Результатом нашей совместной работы явилось принятие ста шестидесяти двух решений Думы, среди которых внесение изменений в бюджет Калуги, Устав города, в структуру городской управы. Была принята одна законодательная инициатива, а в феврале утверждена стратегия развития нашего города на период до 2030 года».

Глава городского самоуправления Калуги подчеркнул, что одной из главных функций представительного органа является осуществление контроля за решением вопросов местного значения.

«В первом полугодии в Городской думе было создано две новых комиссии: комиссия по контролю за предоставлением земельных участков и комиссия по транспорту, — отметил Александр Иванов. — В 2018 году завершается трёхлетняя программа ремонта детских садов, построенных в 50−60-х годах прошлого века. Сегодня мы заслушали информацию о ходе ремонтных работ. До 1 сентября депутаты будут контролировать реализацию этой программы, созданной по инициативе фракции «Единая Россия» и поддержанной всеми фракциями Городской думы. Во втором полугодии нам предстоит продолжить контроль за реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» и ходом капитального ремонта многоквартирных домов».

Также перед депутатским корпусом будет стоять задача по разработке нормативно-правовой базы системы инициативного бюджетирования. Её задача — повышение инициативы жителей и ТОСов за счёт софинансирования проектов и предложений по благоустройству. В центре внимания депутатов Городской думы будут и вопросы утилизации твердых коммунальных отходов, пересмотр кадастровой стоимости земельных участков, функционирование всех коммунальных предприятий, связанных с жизнеобеспечением города, а также деятельность управляющих компаний.

«От себя лично и всего депутатского корпуса хочу выразить признательность городскому голове Дмитрию Разумовскому, его заместителям, всем руководителям структурных подразделений исполнительно-распорядительного органа, а также прокуратуры и полиции за конструктивное решение возникавших вопросов, все, что нам удалось сделать — это наш общий результат», — подчеркнул Александр Иванов.