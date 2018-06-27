Тула, 27 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. В Тульской области руководство одного из местных предприятий в течение нескольких месяцев не платило зарплату работникам. В результате ситуацией заинтересовались следователи и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР 27 июня.

Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». Реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР Сытый голодного не разумеет

Речь идет о АО «Киреевский завод легких металлоконструкций», расположенном в городе Киреевске. По версии следствия, руководство этого предприятия не платило зарплату сотрудникам с 1 января по 15 апреля этого года, то есть в течение трех с половиной месяцев. В результате скопившийся долг составил более 16 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что, по официальным данным Росстата, Тульская область не имеет серьезных долгов по выплате заработной платы: на 1 апреля долг составлял лишь 0,8 млн рублей.