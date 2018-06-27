Москва, 27 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. В Госдуме находится законопроект Минэкономразвития РФ, в соответствии с которым предлагается упростить и ускорить для крупных энергокомпаний оформление прав на землю под линейные объекты — линии электропередач, газопроводы и прочее.

(сс) LA(Phot) Keith Morgan ЛЭП

Это означает, что органы власти, поясняет председатель Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин, смогут изымать участки промышленных и сельхозземель в ограниченное пользование (публичный сервитут) без учета мнения собственников земли, при этом отменяется и механизм публичных слушаний. До сих пор земельные участки выкупаются у собственника по рыночной стоимости либо арендуются.

При этом механизм публичного сервитута не будет распространяться на участки под индивидуальное жилищное строительство, садоводство, дачное и личное подсобное хозяйство.

«Причины появления законопроекта понятны: сегодня ресурсной компании нужно потратить годы на оформление земельных прав на участки, тогда как само строительство ее объектов на этих участках займет считанные месяцы. В итоге откладываются планы развития регионов, снижается инвестиционная привлекательность территорий, задерживается строительство коммунальных сетей и так далее. Законопроект предлагает решение подобных проблем, и это правильно», — убежден Александр Каньшин.

Однако, подчеркивает глава Комитета, при этом необходимо предусмотреть систему соблюдения баланса интересов всех заинтересованных сторон. Документ предполагает одностороннее решение властей относительно того, когда, как, у кого и сколько земли забрать и передать крупным энергокомпаниям и в нем лишь расплывчато сформулировано положение о том, что убытки землепользователя должны быть компенсированы.

Президент Палаты Сергей Катырин отмечает, что ТПП разделяет позицию комитета.

«Необходимо разработать методику расчета платы за публичный сервитут и компенсации убытков владельцам и арендаторам тех земельных участков, на чьих землях будут построены линии ЛЭП, газопроводы и так далее», — заявил глава крупнейшего предпринимательского объединения страны.