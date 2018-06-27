Тбилиси, 27 июня, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Служба госбезопасности Грузии обвинила представителей России и Абхазии в срыве 57-й встречи в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них, которая должна была состояться 27 июня в Гали.

Chema Mínguez Паранойя

По информации пресс-службы СГБ, российская и абхазская стороны покинули заседание, на котором планировалось обсуждение всех значительных инцидентов последнего периода, а главной темой делегация Грузии собиралась вынести убийство Гиги Отхозория, совершенное в мае 2016 года на границе с Абхазией. Причиной такого «демарша» представителей России и Абхазии, по заявлению СГБ, стал утвержденный правительством Грузии накануне список «Отхозория-Татунашвили».

"Принятый правительством Грузии список Отхозория-Татунашвили российский оккупационный режим и де-факто власти Абхазии использовали для политически мотивированных действий», — утверждается в сообщении о встрече в Гали.

Участники встречи в рамках МПРИ покинули ее после того, как грузинская сторона отказалась снимать с повестки дня заседания вопрос убийства Гиги Отхозория, говорится в информации СГБ.

Встречи в рамках МПРИ (в Гали и Эргнети) проводятся регулярно под эгидой Миссии наблюдателей Евросоюза, которая была введена в Грузию после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начало правительство Михаила Саакашвили.

В утвержденный 26 июня правительством Грузии список Отхозория-Татунашвили внесены те жители Абхазии и Южной Осетии, которых грузинская сторона обвиняет в убийствах, похищениях и других преступлениях против граждан Грузии.