В России — пятнадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 28 июня, матчи мундиаля пройдут в Волгограде, Самаре, Саранске и Калининграде. Япония — Польша (Волгоград, «Волгоград Арена», 17:00 мск) Сенегал — Колумбия (Самара, «Самара Арена», 17:00 (18:00 по местному времени) Панама — Тунис (Саранск, «Мордовия Арена», 21:00 мск) Англия — Бельгия (Калининград, стадион «Калининград», 21:00 мск (20:00 по местному времени)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:01 28.06.2018 Результаты матчей за 27 июня: Мексика — Швеция 0:3. Южная Корея — Германия 2:0. Швейцария — Коста-Рика 2:2. Сербия — Бразилия 0:2.

08:18 28.06.2018 Сегодня, 28 июня, президент России Владимир Путин посетит на Красной площади парк футбола. Парк открылся для посетителей 17 июня и будет работать на протяжении всего чемпионата мира по футболу до 15 июля. В тематическом парке проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских футболистов, игры на открытом воздухе. Кроме того, все желающие могут попробовать свои силы на футбольных аттракционах, сообщается на сайте Кремля. Читайте подробнее: Владимир Путин посетит парк футбола на Красной площади

08:21 28.06.2018 Почти четверть граждан РФ (23%) верят, что сборная России дойдет до ¼ финала, ЧМ-2018 (25% — до поражения в матче с Уругваем). На выход в полуфинал надеются 12% (ранее 16%), а 7% граждан настроены оптимистично и считают, что сборная России по футболу дойдет до финала (ранее 9%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте подробнее: Граждане верят, что сборная России дойдет до ¼ финала ЧМ-2018

08:23 28.06.2018 Для Екатеринбурга матчи ЧМ-2018 завершены. Небольшой фоторепортаж: Карнавал и болельщики: Екатеринбург перед последним матчем

08:27 28.06.2018 В 15-й день чемпионата мира по футболу определятся последние участники 1/8 финала. В группе H три симпатичные команды — Японии, Сенегала и Колумбии — разыграют две путёвки в плей-офф. Кто-то один, к сожалению, должен отправиться домой. Читайте также: 15-й день ЧМ-2018: Япония, Сенегал и Колумбия — кто-то один должен вылететь

08:27 28.06.2018 Череду матчей плей-офф чемпионата мира по футболу — 2018 откроет футбольная баталия в Казани. На стадионе Kazan-Arena 30 июня в одной восьмой финала мирового первенства встретятся сборные Аргентины и Франции. Читайте также: Месси едет в столицу Татарии

08:28 28.06.2018 В последний игровой день группового этапа ЧМ-2018 в России будут определены все участники плей-офф. Матчи пройдут в Волгограде, Самаре, Калининграде и Саранске. Так, Япония, лидирующая в группе Н, встретится в Волгограде со сборной Польши. Об этом: Матчи 28 июня определят всех участников 1/8 финала мундиаля

08:33 28.06.2018 Национальная сборная Сербии может гордиться выступлением на чемпионате мира по футболу, у команды светлое будущее, заявил помощник главного тренера сербов Милан Обрадович. Читайте подробнее: «У нас большое светлое будущее»: тренер о выступлении Сербии на ЧМ-2018

08:52 28.06.2018 Президент США Дональд Трамп дал точную характеристику месту проведения чемпионата мира по футболу, считает депутат Госдумы, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня. «Американский лидер Дональд Трамп дал совершенно справедливую и точную оценку проходящему в России чемпионату мира по футболу. Хотелось бы, чтобы он был также объективен и на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. От этого выиграют абсолютно все», — заявил Газзаев. Подробности в материале: Газзаев рассчитывает на объективность Трампа не только по ЧМ

09:10 28.06.2018 Спортивный комментатор и «голос биатлона» Дмитрий Губерниев разочарован игрой экс-чемпионов мира — немецкой сборной — в рамках группового турнира на мундиале. Перефразируя знаменитого советского комментатора Николая Озерова, телеведущий отметил: »Такой футбол нам не нужен». Подробности в материале: «Такой футбол нам не нужен» — Губерниев о сборной Германии

09:24 28.06.2018 Капитан сборной Бразилии Марсело заявил, что травма, полученная им в матче с Сербией, оказалась несерьёзной, и пообещал вернуться. Об этом: Марсело: травма, полученная в матче Сербией, оказалась несерьёзной

09:28 28.06.2018 Российский космонавт Олег Артемьев сфотографировал Екатеринбург с борта МКС. На опубликованном в Instagram снимке бортинженер отметил стадион, принимавший матчи мундиаля. «Кто уже побывал на трибунах стадиона «Екатеринбург Арена»?» — написал Артемьев в соцсети. Читайте подробнее: Опубликован снимок «Екатеринбург Арены» из космоса

10:05 28.06.2018 Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд подверг критике наставника сборной Германии Йоахима Лёва за то, что не включил в состав команды полузащитника Лероя Зане. Подробности в материале: Фердинанд: лучшего молодого игрока Германии отправили на пляж вместо ЧМ

10:11 28.06.2018 Немецкая футбольная сборная, завершившая участие в ЧМ-2018 после проигрыша Южной Корее, поблагодарила Россию за гостеприимство. Команда поздравила своих соперников с победой, а сборные Швеции и Мексики — с выходом в плей-офф. Читайте подробнее: Сборная Германии: Благодарим Россию за гостеприимство

10:14 28.06.2018 Пятый петербургский матч чемпионата мира по футболу состоится в ближайший вторник, 3 июля. На стадионе «Санкт-Петербург» встретятся команды Швеции и Швейцарии. Об этом: Петербург готовится принять матч Швеция — Швейцария

10:20 28.06.2018 На ростовской набережной 4 тыс. вчерашних школьников встречали рассвет. Общегородской выпускной прошёл в преддверии 1/8 финала ЧМ-2018, в которой примет участие сборная России. В поддержку национальной команды донские выпускники троекратно проскандировали «Россия!». Читайте также: «Россия, вперёд!» — донские выпускники болеют за национальную сборную

10:40 28.06.2018 Мяч летает на полях России, но Кубок мира разыгрывается и в социальных сетях. Среди команд Мексика победила с большим отрывом, показав почти 10 млн запросов. На втором месте Германия с 6 млн запросов — интерес к ней возрос после того, как она вернулась в борьбу после гола Тони Крооса в ворота Швеции в добавленное время (правда, можно предположить, что теперь интерес спадет, ведь Германия так и не смогла выйти из группы). На третьем месте Франция и 5 миллионов запросов. Среди игроков на самой вершине находится Криштиану Роналду, причем с большим отрывом — у него 6 млн запросов. На втором месте Неймар с 3,8 млн и на третьем — Месси с 2,8 млн. Подробности в материале: ЧМ-2018: Роналду и сборная Мексики победили в соцсетях

10:47 28.06.2018 Глава Польской федерации футбола Збигнев Бонек заявил, что Россия провела фантастический чемпионат мира с фантастической атмосферой. «Я был на многих чемпионатах мира, но нигде не видел такой организации, дружелюбия, гостеприимства, заботы и тепла. Большое спасибо, Россия», — написал Бонек. Об этом: Глава Польской федерации футбола: «Большое спасибо, Россия»

10:57 28.06.2018 Вылет сборной Германии из мундиаля на стадии группового этапа больно ударил по болельщикам, которые были уверены, что команда едет защищать свой чемпионский титул. «То, что оно (время чемпионата) закончится так брутально и бескровно, ни сами чемпионы, ни их болельщики не могли представить себе даже в самых ужасных футбольных кошмарах», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Команда положилась на то, что как-нибудь все снова образуется. Но ничего в этой команде сейчас хорошего не осталось», — с горечью пишет Der Spiegel, отмечая, что тренер зря положился на именитых игроков, уже прошедших зенит карьеры. Близкую к этой оценку дает и Süddeutsche Zeitung, указывая, что признаки поражения были и раньше, но на них закрывали глаза, и первым это сделал тренер сборной, который «первый подал пример расслабленного отношения, мол, как-нибудь все получится». Подробности в материале: Немецкие СМИ стыдят свою сборную и считают позор заслуженным

11:10 28.06.2018 В Москве в 1,5 раза выросли цены на номера отелей во время проведения чемпионата мира по футболу. Читайте подробнее: В Москве отмечен рост цен на номера в отелях во время ЧМ-2018

11:56 28.06.2018 Гости из США, Китая и Мексики тратят больше всего денег на чемпионате мира в России. Об этом: Гости из США, Китая и Мексики тратят больше всего денег на ЧМ в России

11:59 28.06.2018 Бурную вечеринку устроили сотни болельщиков сборной Мексики возле посольства Южной Кореи в Мехико. Глядя, как их собственная команда проигрывает шведам со счетом 0:3, болельщики мексиканцев взмолились к корейцам о поддержке, боясь, как бы их проигрыш не поставил Германию выше Мексики в итоговой таблице. В итоге Южная Корея удивила весь мир, заколотив два безответных мяча в ворота «бундесманшафт», и буквально услышав мольбы Мексики. Сами же мексиканцы бросились к посольству Южной Кореи, чтобы подбодрить страну, которая помогла им, но сама свое выступление завершила. В свою очередь, авиакомпания «Aeromexico» объявила скидку в размере 20% на рейсы в Корею, подчеркнув: «Корея, мы тебя любим». Читайте подробнее: «Вечеринка у посольства»: Мексика благодарит Южную Корею за помощь на ЧМ

12:05 28.06.2018 Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун объявил, что после чемпионата мира завершает играть за национальную команду. Читайте также: Нападающий сборной Ирана Азмун объявил о завершении карьеры в команде

12:11 28.06.2018 Самую большую прибыль от туристов по итогам первых дней чемпионата мира по футболу в России получила Москва. Лидером по тратам болельщиков среди стадионов, принимающих ЧМ, стали «Лужники». Читайте подробнее: Москва заработала на ЧМ-2018 уже втрое больше, чем Петербург

12:18 28.06.2018 Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды перед матчем с Испанией. Об этом: Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку команды

12:23 28.06.2018 Воспитанники футбольного клуба «Калуга» заняли первое место в международном юношеском турнире, который завершился в Калуге. В матчах турнира команда калужских юниоров не проиграла ни одной игры. Международный юношеский футбольный турнир проводился в рамках сотрудничества между городами Калуга и французского Пуасси. Это был второй приезд команды футболистов из Франции в Калугу. Об этом: Команда юных футболистов из Калуги победила в международном турнире

12:49 28.06.2018 Сборная Германии извинилась перед болельщиками за провал на чемпионате мира по футболу. В команде признали, что не играли как чемпионы мира. Подробности в материале: Сборная Германии извинилась перед болельщиками за провал на ЧМ-2018

13:07 28.06.2018 В связи с проведением чемпионата мира по футболу в России — 2018 «Мострансавто» ужесточило меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП МО «Мострансавто» 28 июня. С июня 2018 года все филиалы предприятия провели свыше 20 плановых антитеррористических тренировок. Подробности в материале: В Подмосковье усилили безопасность на транспорте в связи с ЧМ-2018

13:24 28.06.2018 Участие Португалии в чемпионате мира — 2018 стало одной из тем обсуждения во время официального визита Марселу Ребелу ди Соза в США, где он встретился с Дональдом Трампом. На слова гостя о том, что у Португалии — лучший игрок в мире, Трамп сперва уточнил, так ли хорош «этот Роналду», и, получив положительный ответ, перевел разговор в свое русло: «А что, если бы Криштиану шел в президенты, он бы выиграл?» Об этом: Трамп спросил португальского президента о политических возможностях Роналду

14:05 28.06.2018 Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что сожалеет, что не удалось защитить титул чемпионов мира. Читайте подробнее: Нойер: Сожалеем, что не удалось защитить титул чемпионов мира

14:18 28.06.2018 Билет на футбольный поединок, который состоится на «Ростов Арене» в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, стоит 35 тыс. рублей. Но и они практически все раскуплены, несмотря на то, что участники матча ещё неизвестны. Болельщикам предлагают билеты четырёх категорий — 35 тыс., 40 тыс., 45 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. За билет четвертой, самой дешевой, придется выложить 35 тысяч рублей. При этом самые дешёвые билеты, которые не каждому по карману, имеют право купить только жители России. А билеты премиум-класса распроданы. Стоит отметить, что предыдущие три матча на ростовском стадионе объединили более 170 тыс. болельщиков. При этом футбольная арена ни в один из игровых дней не была заполнена на 100%, несмотря на обещанный властями аншлаг. Подробности в материале: Билет на матч 1/8 финала ЧМ-2018 на «Ростов Арене» не каждому по карману

14:28 28.06.2018 Сборная России сыграет с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в белой форме. Читайте подробнее: Сборная России сыграет с Испанией в белой форме

14:30 28.06.2018 Больше всего за первые дни турнира потратили гости из США, Китая и Мексики, это следует из данных о тратах иностранных держателей карт Visa. С 14 по 18 июня иностранцы потратили в Москве 1,7 млрд рублей, в Петербурге 506 млн рублей, в Сочи — 104 млн рублей. Подробности в материале: Названы самые расточительные гости ЧМ по футболу

14:53 28.06.2018 Главный спортивный объект ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону в дни проведения мундиаля посетили более 170 тыс. болельщиков. Фан-зона FIFA, расположенная на Театральной площади, объединила более 280 тыс. человек. Но это не окончательные цифры, так как ростовский стадион примет ещё одну встречу — матч 1/8 финала футбольного первенства планеты. Читайте подробнее: «Ростов Арена» объединила более 170 тыс. болельщиков ЧМ-2018

15:00 28.06.2018 Построенные к чемпионату мира стадионы должны дать импульс к развитию российского футбола. Об этом в московском городском пресс-центре 28 июня заявил заслуженный мастер спорта России по футболу Игорь Семшов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что необходимо уделять внимание развитию детского и юношеского футбола, так как техническая база футболиста закладывается в детстве. «Как бывает в таких случаях, после чемпионата мира мы немного снижаем планку, а это, наоборот, должно послужить толчком для развития столь массового вида спорта», — подчеркнул Семшов. Читайте также: Мастер спорта по футболу: После ЧМ-2018 Россия должна держать марку

15:14 28.06.2018 Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что весь мир восхищается фантастическим праздником футбола, который проходит в России. Подробности в материале: Инфантино: Москва стала футбольной столицей всего мира

15:17 28.06.2018 Главный спортивный объект ЧМ-2018, который построен в Ростове-на-Дону, после мундиаля примет товарищеский матч. Футбольная баталия между сборными России и Чехии запланирована на 10 сентября. В этот день на стадионе ожидается аншлаг. Об этом: Жизнь после ЧМ-2018: на «Ростов Арене» сыграют Россия и Чехия

15:25 28.06.2018 Сборная Туниса сыграет в матче с командой Панамы без запасного вратаря. Два из трёх голкиперов тунисской команды травмировались во время чемпионата мира. Об этом: Сборная Туниса сыграет с Панамой без запасного вратаря

15:40 28.06.2018 Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк рассказал, какие сильные стороны он видит в нынешнем составе национальной команды. Читайте также: Хиддинк назвал сильные стороны нынешнего состава сборной России

15:41 28.06.2018 О своем уходе из сборной Ирана в возрасте всего 23 лет объявил Сердар Азмун. Футболист подчеркивает, что принял это решение, потому что оскорбления, которыми он подвергся, подорвали здоровье его матери. Подробности в материале: Игрок сборной Ирана уходит из команды ради сохранения здоровья своей матери

15:44 28.06.2018 За время проведения ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону медицинская помощь понадобилась 850 болельщикам. Обращения зафиксированы как на стадионе «Ростов Арена», так и на территории фан-зоны FIFA. На больничной койке оказались пять иностранных гостей. По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, со стадиона было эвакуировано 23 человек, 19 болельщиков — в дни футбольных баталий. Читайте также: Статистика ЧМ-2018: ростовские врачи оказали помощь 850 гостям

16:01 28.06.2018 Голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал, что получил много издевательств, пожеланий зла и угроз семье от фанатов после матча с Хорватией на чемпионате мира. Читайте также: Аргентинский вратарь рассказал об угрозах фанатов после матча с Хорватией

16:43 28.06.2018 На Никольской улице в Москве 28 июня много туристов. Однако редко встретишь болельщиков с флагами и в национальной форме. Вероятно, это потому, что следующий матч в Москве состоится лишь 1 июля. Фото: Корнева Екатерина

16:44 28.06.2018 Болельщик из Перу потерял в Саранске кошелек с банковскими картами и наличными средствами, а также паспорт, водительское удостоверение и вид на жительство в США. Полицейские Саранска провели розыскные мероприятия и обнаружили имущество перуанца в центральной части города около здания МГУ имени Огарева. Пропажа была возвращена владельцу. «Спасибо», — по-русски поблагодарил полицейских перуанский болельщик. Читайте также: Полиция Саранска вернула перуанцу деньги, паспорт и вид на жительство в США

16:46 28.06.2018 На Никольской улице в Москве можно найти музыкантов, которые чудесно поют и играют русскую музыку, что привлекает туристов Фото: Корнева Екатерина

17:00 28.06.2018 На «Волгоград-Арене» стартовал матч между сборными Японии Польши. Япония борется за выход в плей-офф — пока у нее только четыре очка, и за выход из группы с ней конкурируют сборные Сенегала и Колумбии. Польша же после двух поражений никаких шансов на участие в одной восьмой финала не имеет. Читайте подробнее: В Волгограде начался матч между сборными Японии и Польши

17:07 28.06.2018 Левандовский сумел получить мяч, но пробить ему не дали.

17:15 28.06.2018 Посол Панамы в РФ Мигель Лекаро Барсенас прилетел в Саранск, чтобы присутствовать на матче сборной с командой Туниса. «Мы чувствуем себя командой Саранска. Даже несмотря на наш проигрыш в предыдущих играх, для нас это исторический момент. Даже если мы проиграем и предстоящую игру, все равно будем праздновать наш первый опыт участия в чемпионате», — сказал Барсенас. Читайте также: Посол Панамы в РФ: Мы чувствуем себя командой Саранска

17:16 28.06.2018 Япония — Польша: отличный был момент у японской сборной, но Окадзаки пробил мимо ворот, второй удар по воротам Польши отбил голкипер.

17:29 28.06.2018 В петербургском районе Купчино молодежные активисты сыграли в футбол. Одна команда была в картонных масках безусого Станислава Черчесова, а другая — в масках с усами. Об этом: В Петербурге состоялся футбольный матч «Усов надежды»

17:34 28.06.2018 Япония — Польша: Опасный навес в штрафную Японии сделал Гросицки, но голкипер спас свои ворота.

17:36 28.06.2018 Японцы провели ответную атаку, и на этот раз свое мастерство показал вратарь Фабьянски.

17:47 28.06.2018 В Ульяновской области из аэропорта «Ульяновск — Восточный» состоялся вылет трёх чартерных рейсов в Тегеран. Новый маршрут открылся в рамках чемпионата мира по футболу, первыми чартерами вылетели 600 иранских болельщиков. Читайте также: Первый самолёт из Ульяновска в Тегеран вылетел за болельщиками

17:48 28.06.2018 Первый тайм матча Япония — Польша на «Волгоград-Арене» завершен при нулевой ничьей. Арбитр прибавил лишь минуту к основному времени: в Волгограде сегодня +36, команды должны отдохнуть.

17:50 28.06.2018 Билеты на 1/8 финала ЧМ-2018, который примет 2 июля «Ростов Арена», на самом деле стоят от 2 тыс. 240 рублей. Официальный прайс-лист опубликован на сайте FIFA. Их действительно можно купить только гражданам РФ. Другое дело, что в продаже их совсем не осталось. Самые дорогие «проходки» стоят до 245 долларов, что составляет примерно 15,4 тыс. рублей. Читайте подробнее: Новость о сумасшедших ценах на билеты на «Ростов Арену» оказалась фейком

17:50 28.06.2018 Статистика матча: сборная Польши владела мячом 56% времени, немного выше у поляков и точность передач: 82% против 79%. И Польша, и Япония нанесли по пять ударов по воротам соперника, но у Японии три из них пришлись в створ, у Польши — лишь один.

17:58 28.06.2018 В группе Н, подарившей немало сюрпризов, проходит заключительный тур. В Самаре играют сборные Сенегала и Колумбии, а в Волгограде — сборные Японии и Польши. Устоявшийся штамп: нет права на ошибку — но в данном случае он более чем уместен. Команды играют крайне осторожно, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Осторожный футбол: в группе Н пока по «нулям»

18:06 28.06.2018 Япония — Польша: начинается второй тайм.

18:07 28.06.2018 Петербургский кот-оракул Ахилл, безошибочно предсказавший результаты четырех из пяти матчей ЧМ-2018, на которые он гадал, даст прогноз на оставшиеся петербургские игры мундиаля: 1/8 и ½ финала, а также матч за 3 место. Свои предсказания Ахилл сделает 3, 10 и 14 июля в эрмитажном Зале искусства Северного Причерноморья, у античной статуи льва.

18:22 28.06.2018 Сборная Польши забила первый матч в игре с командой Японии, который проходит 28 июня в Волгограде. Читайте подробнее: Польша открыла счет в матче с Японией

18:26 28.06.2018 Макино получил предупреждение за грубость в адрес Левандовски, а Польша получает стандарт. Гросицки нанес удар, но голом этот эпизод не закончился.

18:34 28.06.2018 Гросицки провел мяч по флангу, сделал передачу Левандовски, тот пробил в створ. Но гола у капитана польской сборной не получилось.

18:41 28.06.2018 Двойная замена у Польши: уходит Зелиньски, вместо него выходит Теодорчик, Пешко меняет Рафалу Кужаву.

18:43 28.06.2018 Замена и у сборной Японии: на поле вместо Муто выходит Хасэбэ, полузащитник «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне.

18:51 28.06.2018 Япония — Польша: арбитр добавляет три минуты к основному времени матча.

18:53 28.06.2018 На поле должен был выйти легендарный Якуб Блащиковски. Но не успел: прозвучал финальный свисток.

18:55 28.06.2018 Матч Польши и Японии закончился со счетом 1:0: единственный гол забил Ян Беднарек. Подробности в материале: В Волгограде сборная Польши обыграла Япония

19:24 28.06.2018 В группе Н, подарившей нам немало сюрпризов, закончился третий тур. В Самаре сыграли сборные Сенегала и Колумбии, а в Волгограде — сборные Японии и Польши. Первые таймы этих матчей прошли без голов. А вот таймы вторые подарили зрителям забитые мячи, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Так, как должно было быть: из группы Н вышли Колумбия и Япония

21:14 28.06.2018 Группа G, пожалуй, вышла самой предсказуемой из всех на ЧМ-2018. Англичане и бельгийцы обыграли сборные Туниса и Панамы — легко и непринуждённо, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Всё ясно, почти всё: один вопрос — Бельгия или Англия впереди?

23:10 28.06.2018 В группе G определился победитель. Автор ИА REGNUM Платон Беседин анализирует матчи Бельгия — Англия и Тунис — Панама. Об этом: И всё-таки Бельгия

01:54 Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что считает чемпионат мира в России лучшим из всех, на которых ему довелось присутствовать. «Я знаком с логистикой, и я знаю многое о чемпионатах мира. Я думаю, что это лучший чемпионат из тех, на которых я бывал», — сказал Мартинес на пресс-конференции по итогам матча сборных Бельгии и Англии. Читайте также: Тренер сборной Бельгии назвал ЧМ-2018 в России «лучшим чемпионатом мира»

02:10 Сотрудники правоохранительных органов установили рамки металлодетекторов на входе на улицу Никольская со стороны Лубянской площади, сообщает агентство городских новостей «Москва». Сообщается, что рамки установлены в целях обеспечения безопасности, так как на улице Никольская во время проведения мундиаля собирается большое количество людей. Также отмечается, что в случае необходимости металлодетекторы могут установить на других популярных у болельщиков улицах. Читайте также: В Москве на Никольской установили металлодетекторы

04:35 Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018, проходящего в России, посетило 2,178 миллиона человек, сообщает «Спорт-Экспресс». Также пресс-служба ФИФА отмечает, что по состоянию на 21 июня было распределено более 2,6 миллиона билетов на матчи мундиаля. Об этом: Матчи группового этапа ЧМ-2018 посетило более 2 миллионов зрителей

04:46 Сборная Панамы оказалась худшей командой на ЧМ-2018 по итогам всех матчей группового этапа турнира, не сумев набрать ни одного очка в своей группе. Аналогичный результат продемонстрировала и сборная Египта, однако она оказалась лучше по разнице забитых и пропущенных мячей. Читайте также: Определилась худшая сборная на ЧМ-2018