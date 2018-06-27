Молдавию накрывают протесты, ЕС – политика Трампа: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- За закрытыми дверями: Лавров и советник Трампа провели встречу;
- «Остановим диктатора сейчас»: Молдавию накрывают протесты;
- Вынужденный компромисс: Венгрия принимает закон об образовании на Украине;
- Серьёзные разногласия: политика Трампа может уничтожить ЕС;
- В преддверии саммита ЕС: российская валюта подавлена.
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