Триполи, 27 июня, 2018, 16:13 — ИА Регнум. За шесть месяцев у западного побережья Ливии было остановлено и зарегистрировано около 10 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом 27 июня передаёт N-TV со ссылкой на свои источники.

Огюст Роден. Врата ада (фрагмент). 1880-1917

Для беженцев, которые через Средиземное море пытаются попасть в Европу, Ливия является наиболее важной транзитной страной. После смены правительства Муаммара Каддафи в 2011 году в североафриканской стране царит Гражданская война. Однако береговая охрана в настоящее время регулярно отлавливает лодки с нелегалами. За шесть месяцев было зарегистрировано около 10 тыс. мигрантов.

«Несмотря на нестабильную обстановку в стране, Ливийская береговая охрана работает эффективно, хотя еще многое предстоит сделать, особенно по стабилизации обстановки в стране», — сказал глава итальянской береговой охраны, адмирал Джованни Петорино итальянскому агентству новостей ANSA — Agenzia Nazionale Stampa Associata.

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