Екатеринбург, 27 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Тысячи болельщиков из Мексики прошли 27 июня шествием от площади Коммунаров до «Екатеринбург Арены». Сейчас они занимают места на главном стадионе Свердловской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мексиканские болельщики

Не всем болельщикам хватило билетов. Сегодня перед матчем некоторые из них ходили по центру города с листочками, на которых были написаны просьбы продать билет.

Также болельщики, в том числе из Мексики и Швеции, собираются в фан-зоне Екатеринбурга. Здесь уже находятся тысячи людей.

Напомним, сборная Мексики сегодня встретится в матче со сборной Швеции. Игра начнётся в 17:00 мск. Поддержать свои сборные в Екатеринбург прибыли тысячи людей.