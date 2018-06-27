Москва, 27 июня, 2018, 16:03 — ИА Регнум. США видят определённые колебания России в отношении Ирана и надеются воспользоваться этим, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 27 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя визит в РФ советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфликт интересов

«Если смотреть на ситуацию с точки зрения Штатов, то их, прежде всего, интересует позиция РФ по Ирану, — сказал Ремизов. — Это главное, чего они хотят от России. И они здесь видят определённые колебания Москвы, у которой хорошие отношения и с Израилем, и с Ираном и есть стремление найти какую-то компромиссную линию. В то же время у РФ разные с Тегераном взгляды на то, как должен проходить транзит в Сирии. Есть трещинка (в отношениях РФ и Ирана — прим. ИА REGNUM ), которую в Вашингтоне хотели бы расширить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в рамках встречи с Джоном Болтоном глава российского государства Владимир Путин, возможно, обсудит вопросы, связанные с улучшением отношений между Москвой и Вашингтоном, а также вопросы глобальной политической повестки.

Кроме того, ожидается обмен мнениями по главным международным проблемам и разговор о «печальном состоянии» российско-американских отношений.