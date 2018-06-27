Москва, 27 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев намерен отстаивать интересы российских производителей удобрений на международном рынке.

Rapu-fertilizer.ru ОАО «Минудобрения»

«Благодарен, что коллеги выразили доверие и подтвердили мои полномочия во главе отраслевого объединения производителей удобрений нашей страны. Те задачи, которые ставились передо мной два года назад, когда я возглавил Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ), реализуются, как по линии развития приоритетного для нас внутреннего рынка потребления удобрений, так и по отстаиванию интересов нашей отрасли на зарубежных рынках. Наряду с продуманной государственной политикой в сфере АПК и значительными частными инвестициями в сектор, меры поддержки отечественных аграриев со стороны производителей удобрений способствовали тому, что производство сельхозпродукции в России по итогам 2017 г. превысило уровень 2000 г. почти в 2 раза. В 2017 г. Россия собрала рекордный урожай зерна — 134 млн тонн, побив тем самым абсолютный рекорд всего Советского Союза 1978 г., когда было собрано 127,4 млн тонн зерна», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент РАПУ Андрей Гурьев.

РАПУ также удалось продвинуться в решении задач по снятию заградительных барьеров, что существенно повысило конкурентоспособность российских удобрений на мировом рынке. В частности, в прошлом году была отменена 6-процентная ввозная пошлина на экологически чистый российский диаммонийфосфат в Аргентине. Ранее удалось снять этот заградительный барьер в Бразилии. Обе эти страны являются важным рынком сбыта российских минеральных удобрений.

Как отметил Андрей Гурьев, «ассоциация продолжит работу по отстаиванию интересов российских производителей удобрений на европейском и азиатском рынках. Одним из приоритетов РАПУ остается развитие внутреннего рынка потребления. Российские производители удобрений планируют наращивать поставки на внутренний рынок, расширять ассортимент и структуру предоставляемых аграриям сервисов».

Исполнительным директором РАПУ избран Максим Кузнецов, который долгое время проработал в сфере взаимодействия с региональными органами государственной власти на балаковском производственном комплексе группы «ФосАгро».

Он сменит на этом посту Игоря Калужского, который на протяжении десяти лет вносит неоценимый вклад в развитие и работу РАПУ и продолжит работу в ассоциации в качестве советника президента РАПУ.