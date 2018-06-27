Калининград, 27 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм прилетел в Калининград, чтобы поболеть за соотечественников в матче против сборной Бельгии. Такую информацию сообщила сегодня, 27 июня, калининградская радиостанция «Балтик плюс».

Bob Bekian Дэвид Бекхэм

По информации радио, Бекхэм снял целый этаж в отеле «Рэдиссон», где разместится вся сборная. В самой гостинице эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в Калининграде уже работает т.н. передвижное посольство Великобритании в России, которое намерено помогать британским фанатам в трудных ситуациях.

По данным британских СМИ, в Калининград должны приехать порядка 5 тыс. болельщиков с Туманного Альбиона.

Ранее начальник Управления МВД Калининградской области Игорь Илларионов заявил депутатам облдумы, что «прежде всего беспокойство вызывает последний матч Англия — Бельгия».

«Возможно, к нам прибудут радикальные болельщики», — спрогнозировал генерал-майор полиции.

Кстати, Дэвид Бекхэм уже сделал свой прогноз на финал ЧМ-2018:

«Верю, что в финале Аргентина сыграет с Англией».

Матч сборных Англии и Бельгии состоится завтра, 28 июня, на стадионе «Калининград» в 21:00 мск.