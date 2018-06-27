Елец, Липецкая область, 27 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Управление здравоохранения Липецкой области проведет свое расследование причин смерти шестимесячного ребенка во время сбора анализов. Об этом сообщил портал Gorod48 со ссылкой на исполняющего обязанности начальника управления Юрия Шуршукова.

Цитата из х/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Расследование

«Мы будем проводить свое разбирательство с привлечением к ситуации экспертов и ответственных лиц. Мы постараемся выяснить все обстоятельства смерти малыша и сделать это максимально квалифицированно», — заявил Шуршуков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шестимесячный ребенок умер в Ельце. Его мать 25 июня обратилась к участковому педиатру с жалобами на недомогание у младенца. Врач направила их сдавать анализы, чтобы установить причину недомогания. На следующий день, когда у ребенка брали кровь для анализа, он скончался в процедурном кабинете.

СУ СК РФ по Липецкой области уже организовало доследственную проверку. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.