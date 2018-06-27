Каир, 27 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Египетская футбольная ассоциация уволила главного тренера сборной Эктора Купера после вылета с чемпионата мира. Об этом сообщает BBC.

Roberto Vicario Эктор Купер

Под руководством аргентинского специалиста сборная Египта проиграла три матча из трёх на групповом этапе мундиаля. Команда потерпела поражения от Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

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Отметим, что Купер работал с командой с 2015 года и вывел её на чемпионат мира впервые за 32 года. Кроме того, Египет стал серебряным призёром Кубка африканских наций в 2017 году.

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