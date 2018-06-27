Калуга, 27 июня, 2018, 15:28 — ИА Регнум. С 1 апреля по 25 июня 2018 года призывной комиссией Обнинска Калужской области было проведено 25 заседаний, на которые прибыли 323 призывника. По информации городского военного комиссариата, решением призывной комиссии 189 из них получили отсрочки от призыва, сообщает 27 июня корреспондент ИА REGNUM.

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Так, 156 новобранцев продолжат образование, а 33 человека повременят с призывом по состоянию здоровья. Ещё 92 гражданина были освобождены от призыва, из них 91 — по состоянию здоровья, ещё один призывник прошёл ранее военную службу в другом государстве. В итоге в Вооружённые силы РФ отправлены 19 призывников при плане 85 человек.

Как считает военный комиссар города Обнинска Марат Акчурин, основная нагрузка по отправке граждан на военную службу придётся на период с 27 июня по 14 июля 2018 года. «Мы несомненно выполним задание на 100%», — заявил на городской планёрке Марат Акчурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в весенний призыв 2017 года в Калужской области порядка 20% призывников были признаны негодными или ограниченно годными к военной службе. У 80 человек из 370 прошедших призывную комиссию выявили те или иные проблемы со здоровьем.