Кишинёв, 27 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В Молдавии объявлено о создании гражданского протестного Движения национального сопротивления Acum («Сейчас»), главной целью которого является борьба с «диктатурой» лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, к движению примкнули как лидеры оппозиции Андрей Нэстасе и Майя Санду, так и гражданские активисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Они намерены продолжать акции протеста, начатые после отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. Ближайший масштабный митинг назначен на 1 июля. Слоган движения — «Остановим диктатора сейчас».

Высшая судебная палата Молдавии 25 июня окончательно отменила результаты выборов мэра Кишинева, по итогам которых оппозиционер Андрей Нэстасе победил социалиста Иона Чебана. Нэстасе заявил, что в этот день в стране была окончательно «убита демократия».

Другой лидер оппозиции Майя Санду заявила, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в этот день «объявил нам войну», и призвала к «сопротивлению диктатуре». В минувшее воскресенье в Кишиневе уже прошла акция протеста против отмены результатов выборов, в ней приняли участие более 10 тыс. человек.

Озабоченность решением об отмене выборов в Кишиневе выразили США и Евросоюз.

В то же время Партия социалистов, неформальным лидером которой является президент Игорь Додон, признала решение суда и выступила против протестов, начав кампанию по дискредитации протестного движения.