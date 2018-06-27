Берлин, 27 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Останется ли Йоахим Лёв тренером немецкой сборной — вопрос, не подлежащий обсуждению, дал понять президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндел, сообщает 27 июня AMNA.

Steindy Йоахим Лёв

В нынешнем чемпионате Германия начала плохо, получив свою порцию критики. И тренер немецкой сборной Йоахим Лёв, и ее игроки вызвали недовольство болельщиков, но тренер все же получил поддержку высокого начальства.

«Еще до мундиаля мы продлили его контракт до 2022 года. Может, мы начали некрасиво, но у нас есть к нему доверие. В дальнейшем все пойдет гораздо лучше, но, как бы то ни было, Йоахим останется на тренерской скамейке», — сообщил Гриндел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкая сборная в решающем матче против шведов буквально вырвала у своих противников победу, пройдя в плей-офф. Следующая игра состоится уже сегодня: в 17:00 немцы встречаются с игроками Южной Кореи на стадионе в Казани.