Каир, 27 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В ходе столкновения правоохранительных служб Египта с террористами было уничтожено четверо боевиков, сообщает 27 июня Anadolu.

Reut C Раздавленный таракан

Инцидент произошел на юге страны в провинции Асьют. Ликвидированные преступники были членами подпольной террористической ячейки. Подробности произошедшего не уточняются.

Напомним, после событий так называемой Арабской весны в 2011 году в Египте активизировались различные радикальные элементы. Правоохранительные органы продолжают активную борьбу с бандформированиями, решающая стадия которой началась в феврале 2018 года.