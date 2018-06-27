Кызыл, 27 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В Туве сегодня, 27 июня, зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 2,3 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, принято решение о продлении в Туве особого противопожарного режима.

Цитата из х/ф «451 по Фаренгейту». Реж. Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания Пожарная машина

В регионе установилась жаркая погода, столбики термометров достигают 38 градусов. По данным республиканского главка МЧС, в Туве до 29 июня местами сохранится высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность. Поэтому продлевается особый противопожарный режим, который был установлен постановлением правительства Тувы 17 мая.

Уточняется, что в Туве с начала нынешнего пожароопасного сезона зарегистрировано 54 лесных пожара на общей площади 4,5 тыс. га. Специалисты утверждают, что в основном лесные пожары в регионе возникают из-за гроз и местного населения.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Туве, по состоянию на 06:00 (местн.) 27 июня самый крупный очаг лесного пожара действовал в Тоджинском районе республики — на площади 1893 га. Возникло возгорание из-за грозы.