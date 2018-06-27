Ереван, 27 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Находящийся в США с трёхдневным визитом президент Армении Армен Саркисян 26 июня принял участие в посвящённом 100-летию Первой Республики Армения приёме в здании Сената США, сообщает пресс-служба президента Армении.

Аппарат президента Армении

Согласно источнику, торжественная церемония, организованная посольством РА в США, Центральным Восточно-Американским комитетом АРФД и Вашингтонским офисом «Ай Дат"-а, завершила серию праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию Первой Республики Армения, которые были организованы на Восточном побережье США.

На мероприятии Саркисян выступил с речью, в которой, в частности, коснулся роли и значения Первой Республики Армения, подчеркнул важность налаженных между Арменией и США дружественных отношений и необходимость их углубления. Он говорил также о построении мощной и развитой страны, которой смогут гордиться все армяне мира.

Наш сегодняшний мессидж чёткий. Мы должны победить. Мы не только можем построить новую Армению, но также новая Армения должна быть мощной, которой бы мы гордились, и чтобы мы испытывали гордость в мире, что мы армяне», — в частности отметил президент.

В приёме приняли участие несколько сот представителей армянской общины США, прибывшие из разных концов страны, члены Конгресса и Сената США, высокопоставленные должностные лица администрации США.

До этого, 24−25 июня, Саркисян в рамках визита в Париж встретился с руководителями крупных французских предприятий («Dassault systemes», «Channel», банк «Crédit Agricole», «Aéroport de Paris», «Lactalis group», «CNIM», «Egis-Group», «Surys» и другие) и представил инвестиционную среду Армении в свете происшедших в Армении внутриполитических преобразований, осуществляемых новой властью реформ, направленных на формирование равной и законной предпринимательской среды.