Чебоксары, 27 июня, 2018, 15:10 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 27 июня, на заседании правительства одобрена стратегия социального-экономического развития республики до 2035 года. По расчётам минэкономразвития, на реализацию мероприятий потребуется почти 1864 млрд рублей, из них половину составят внебюджетные источники, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. В республике ожидают «масштабный приток капитала» и включили в перечень «перспективных» более 100 проектов на сумму 622 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

В министерстве экономики отмечают, что стратегия социально-экономического развития «должна стать базовым документом долгосрочного развития республики, ее мероприятия направлены на достижение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности региона». В ней представлены 12 основных «векторов развития». В качестве ведущих сфер деятельности определены электротехника, лёгкая промышленность, машиностроение, химическая промышленность и производство новых материалов.

В минэкономразвития подсчитали, что на реализацию стратегии в 2018—2035 годах потребуется 1863,8 млрд рублей, в том числе федеральные средства составят 79,6 млрд рублей (4,3% от общего объема финансирования), регионального — 807,3 млрд рублей (43,3%), местных бюджетов — 34 млрд рублей (1,8%), внебюджетных источников — 942,9 млрд рублей (50,6%).

Особое внимание уделено формированию привлекательного инвестиционного климата. Региональные власти планируют, что объём инвестиций в основной капитал к 2035 году по сравнению с 2017 годом вырастет в 4,6 раза, будет реализовано 107 «перспективных проектов» на общую сумму 622 млрд рублей. Самые дорогие проекты — в сфере транспорта и ЖКХ (10 проектов на 256,9 млрд рублей), строительстве (16 проектов на 249 млрд рублей), промышленности (48 проектов на 33,5 млрд рублей).

Выделяя проблемы, авторы стратегии обращают внимание на «недостаточные инвестиционные вложения в экономику региона как из внешних, так и из внутренних источников», низкие темпы роста инвестиций, усиление межрегиональной конкуренции, высокий процент износа основных фондов, дефицит квалифицированных кадров.

Для решения проблем планируется, в частности, внедрить региональный инвестиционный стандарт, упростить доступ предпринимателей и инвесторов к объектам инфраструктуры и земельным участкам, обеспечить индивидуальный подбор для каждого инвестора готовых инвестиционных площадок, продолжить строительство индустриальных парков, создание особых экономических зон, стимулировать развития механизмов государственно-частного партнёрства при реализации инфраструктурных проектов и проектов в сфере социального развития (развитие транспорта, энергетики, создание и модернизация инфраструктуры ЖКХ, социальной инфраструктуры). В Чувашии считают, что в результате к 2035 году объём инвестиций в основной капитал достигнет 238,9 млрд рублей, будет создано около 50 тыс. рабочих мест за счет реализации более 150 инвестиционных проектов.

«Цель — вывести инвестиционный потенциал Чувашской Республики на высший уровень развития за счет формирования имиджа республики как современной экономической площадки, соответствующей международным стандартам ведения бизнеса и развития предпринимательства в регионе», — говорится в документе.