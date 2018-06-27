Ярославль, 27 июня, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославле у жителей станет меньше возможности высказать свое мнение по градостроительным вопросам на публичных слушаниях. С таким проектом мэрия Ярославля вышла в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 27 июня вопрос был обсужден на комиссии по законности муниципалитета Ярославля.

Публичные слушания в Ярославле

Сейчас принятие решений по вопросам генерального плана, правил землепользования и застройки, правилам благоустройства, проектов планировки и межевания и ряда других предусматривает процедуру публичных слушаний. Мэрия предлагает оставить эту процедуру только для изменений в генплан и правила землепользования и застройки. Все остальные градостроительные процедуры предлагается обсуждать на так называемых общественных слушаниях.

Разница между публичными слушаниями и общественным обсуждением в том, что общественное обсуждение проходит без обязательного очного собрания. В рамках обсуждения люди могут высказывать свое мнение в письменной форме или через интернет. Таким образом мэрия города существенно упрощает работу и для себя, и для застройщиков при принятии непопулярных решений в градостроительной сфере.

Например, в 2017—2018 годах большой резонанс в городе вызвало принятие проекта планировки микрорайона в Тверицах, предусматривающее многоэтажную застройку. Жители соседних территорий с помощью публичных слушаний смогли создать большой общественный резонанс и добиться непринятия этого проекта. По предлагаемым мэрией правилам в данном случае публичных слушаний уже не было бы.

Процедуру публичных слушаний активные ярославцы использовали именно для давления на власть в спорных случаях, в первую очередь, точечной застройки. С другой стороны, застройщикам для продавливания необходимых им решений приходилось устраивать «флэшмоб» — привозить своих «сторонников» на слушания. Зачастую это были сотрудники бюджетной сферы, строительных фирм или нанятые люди. Площадку публичных слушаний нередко использовали и оппозиционные политические партии.

Мы оставляем публичные слушания для таких важных вопросов как генеральный план и правила землепользования и застройки. Для других, менее значимых вопросов, предлагается процедура общественного обсуждения», — сказал на заседании комиссии по законности заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Возможность проведения общественного обсуждения предусматривает федеральный закон. Мэрия города настаивает, что заочная форма общественного обсуждения позволит привлечь к нему больше граждан, так как не все всегда могут лично присутствовать на слушаниях.

Результаты и публичных слушаний, и общественного обсуждения носят рекомендательный характер. Исполнительная власть при принятии решений может их и игнорировать. Поэтому можно говорить о том, что жители города лишаться возможности личного контакта с застройщиками и властью при принятии тех или иных градостроительных решений.

Результаты общественного обсуждения можно нарисовать какие угодно. Документы, которые готовятся даже к публичным слушаниям, зачастую составлены так, что в них ничего невозможно понять. На публичных слушаниях можно задать вопросы, уточнить те или иные моменты. В случае общественного обсуждения этого не будет. Я попрошу оставить процедуру публичных слушаний для всех вопросов», — сказала на заседании комиссии по законности муниципалитета Ярославля градозащитница Елена Богданова.

Точные параметры общественных обсуждений в Ярославле пока не определены. Для этого нужно будет принять отдельный нормативный акт. 27 июня комиссия по законности муниципалитета Ярославля одобрила предложение мэрии. При этом депутаты решили создать рабочую группу для дополнительного обсуждения вопроса. Принять его окончательно должны депутаты муниципалитета на ближайшем заседании.