Ярославль, 27 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Для муниципальных служащих в Ярославле разработают правила поведения в социальных сетях, в том числе и для того, чтобы ярославцы, которые к ним обращаются, не переходили границы этики и не нарушали чужое личное пространство. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

27 июня на заседании комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка к депутатам и представителям мэрии Ярославля обратилась градозащитница Елена Богданова. Она подняла вопрос общения с чиновниками в социальных сетях, сообщив, что за критические высказывания и неудобные вопросы ее забанил мэр Ярославля. А глава Кировского и Ленинского районов Ярославля и вовсе написала заявление в полицию, расценив высказывание общественницы на Facebook как оскорбление.

«Есть официальные письма, что это официальные аккаунты, но та же Любовь Сурова пишет, что это мой личный аккаунт, кого я хочу — забанила, кого не хочу — нет», — сказала Елена Богданова.

«Все здесь просто. В любой соцсети есть определенные правила поведения, и в данной ситуации мне надо понять — почему, кто и кого забанил. Я к счастью для себя вас не забанил, у нас состоятся дискуссии в социальных сетях, я знаю, как все это работает. Говорить о том, что вас забанил Владимир Витальевич — некорректно, но разберемся с этим вопросом. Давайте все же будем корректными, если вы не уверены в этом — наверное, не стоит об этом говорить», — сказал заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко.

Он отметил, что чиновники, безусловно должны отвечать на вопросы и критику жителей в социальных сетях, но при этом и сами граждане не должны переходить границы дозволенного этикой общения и не нарушать чужого личного пространства.

«Безусловно, если вопросы касаются работы — я даже специально привлекаю ответственных лиц к решению тех или иных вопросов в соцсетях, например, как в случае когда вопрос был связан с водой по ул. Советской, Флотской — как бы там меня не полоскали в этих ваших соцсетях, мы проблему решили. Потому говорить о том, что социальные сети работают неэффективно с нашей стороны — не совсем корректно. Есть, безусловно, вопросы коммуникационного характера, не всегда просто людям перейти из состояния, когда ты находишься в личном пространстве, в пространство рабочего, этот вопрос настраивается и будет настроен. Мы все-таки находимся на публичной площадке, и я хотел бы сказать: любой диалог актуален и интересен в том случае, если он конструктивен. Социальные сети дают определенное ощущение свободы и раскрепощенности, и если речь идет о каких-то оскорблениях и личных претензиях, не связанных с рабочей деятельностью, то я так подозреваю, что эти вещи тоже нужно пресекать. Мне бы не хотелось, чтобы мои коллеги, которые пытаются в том числе с помощью соцсетей быстрее реагировать на проблематику, становились объектами подобного рода моббинга. Это не совсем правильно. Все же люди стараются выполнять свою работу в том числе и с помощью соцсетей, и к этому нужно относиться с пониманием», — отметил Алексей Аксютенко.

Свое мнение высказал и председатель комиссии Олег Ненилин:

Я тоже активный участник переписки в социальных сетях, и Елена Альбертовна, если уж честно, тоже была у меня забанена одно время. Я хочу сказать, что к сожалению, культура общения в соцсетях у нас страдает, и поэтому такие вопросы возникают, кто кого забанил. Вопрос это к нам самим, к нашей культуре общения. Здесь нам всем вместе нужно учиться культурно и вежливо обсуждать вопросы и конструктивно дискутировать, потому что зачастую обсуждения сводятся к каким-то личным оценкам, и это естественно, не помогает решить вопрос. Второй момент — к сожалению, у нас ни представители СМИ, ни представители органов местного самоуправления, ни сами жители не разграничивают, где идет обсуждение рабочих вопросов, муниципальной службы, городского хозяйства, а где мы фотографии котиков вывешиваем. Здесь нужно четко принимать, что у любого человек есть личное пространство, даже публичного, даже депутата. У нас коллеги ездили вчера на ЧМ — это не относится к деятельности их как депутатов, но вызвало слова критики. И здесь возникает вопрос к мэрии Ярославля — как это разграничивать, где личное, а где служебное? Правил и стандартов — как вести общение в социальных сетях, у нас нет на уровне нормативных документов, получается, каждый чиновник ведет общение в соцсетях согласно какому-то внутреннему убеждению», — сказал председатель комиссии Олег Ненилин.

Его поддержал замммэра Алексей Аксютенко:

«Что касается личных аккаунтов и личной информации, безусловно, чиновники такие же люди, как и вы, они тоже имеют право на отдых и личное пространство, и когда появляются личные фото, а в ответ комментарии — а вы лучше дорогу сделайте, это очень странно. И вряд ли вызовет конструктивный диалог. Есть проблемные публикации, и я этим людям благодарен, которые их пишут, это помогает решать проблемы, но этика поведения тоже должна соответствовать, мы с вами все люди, и если мы будем переходить черту в онлайн общении — это ни к чему хорошему не приведет. Но я согласен, что служебные отношения будут отстроены, и мы этим будем заниматься», — сказал он.

Олег Ненилин порекомендовал мэрии подумать над тем, чтобы разработать некие правила общения в сосцсетях для чиновников мэрии Ярославля.