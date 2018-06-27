Киев, 27 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В Херсонской области Украины прошли учения артиллеристов военно-морских сил. Сообщение об этом опубликовано 27 июня на станице ВМС Украины в Facebook.

Цитата из х/ф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР Провокаторы

Отмечается, что маневры состоялись возле административной границы с «временно оккупированной территорией» — полуостровом Крым. В рамках учений военные отработали оборону морского побережья и уничтожение противника, который наступал со стороны Крыма.

Кроме того, украинские военные тренировались корректировать огонь по целям в районах сосредоточения условного противника. Артиллеристы действовали в том числе ночью и в условиях ограниченной видимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти разрешили частным военным компаниям заключать экспортные контракты.

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