Возле границы с Крымом прошли учения ВСУ
Киев, 27 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В Херсонской области Украины прошли учения артиллеристов военно-морских сил. Сообщение об этом опубликовано 27 июня на станице ВМС Украины в Facebook.
Отмечается, что маневры состоялись возле административной границы с «временно оккупированной территорией» — полуостровом Крым. В рамках учений военные отработали оборону морского побережья и уничтожение противника, который наступал со стороны Крыма.
Кроме того, украинские военные тренировались корректировать огонь по целям в районах сосредоточения условного противника. Артиллеристы действовали в том числе ночью и в условиях ограниченной видимости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти разрешили частным военным компаниям заключать экспортные контракты.
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