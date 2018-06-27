Выборы в Индонезии: президент Видодо призывает выбирать лучших кандидатов
Джакарта, 27 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призывает общественность выбрать лучших, а также напоминает, что «независимо от выбора, мы все остаемся братьями и сестрами», сообщает Antaranews.
«Давайте выбирать лучших лидеров в округах, городах и провинциях. Я приглашаю всю индонезийскую нацию собраться вместе, независимо от политического выбора. Индонезия по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, которые могут быть решены только с помощью национального единства», — заявил президент.
В эту среду, 27 июня региональные выборы проводятся одновременно в 171 избирательном округе страны.
Напомним, что кандидатов в Индонезии выбирают в паре. В выборах 2018 года приняли участие 514 пар, борющихся за пост губернатора / заместителя губернатора, главы района/ вице-главы района и мэра / заместителя мэра.
Из них 435 пар кандидатов или 84% были от политических партий и 79 пар или 16,6% — самовыдвиженцы.
В общей сложности 153 гражданских кандидатов, 13 — военнослужащих / полицейских, 448 — политиков и 500 — всех остальных.